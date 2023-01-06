ua ru
Пт, 06 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты шумно празднуют Рождество: в Мелитополе раздался громкий взрыв

Новина українською →
Мелитополь, Пятница 06 января 2023 20:22
Оккупанты шумно празднуют Рождество: в Мелитополе раздался громкий взрыв Иллюстративное фото: в Мелитополе раздался громкий взрыв (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Во временно оккупированном Мелитополе раздался громкий взрыв в канун Рождества.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Слишком громко оккупанты Мелитополя, у которых нет ничего святого, празднуют Рождество", - написал он.

Федоров уточнил, что взрыв прогремел в районе железнодорожного вокзала.

Отметим, что российский диктатор Владимир Путин поручил ввести так называемый режим прекращения огня на Рождество.

Напомним, Федоров сообщал, что россияне в Мелитополе начали переодеваться в гражданское, чтобы таким образом выискивать местных партизан.

Кроме того, представители оккупационной "полиции" в Мелитополе объявили в розыск своих военных за грабеж.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мелитополь Взрыв Война России против Украины
NEWS
Потери российских войск уже превысили 110 тысяч убитыми, - Генштаб
Потери российских войск уже превысили 110 тысяч убитыми, - Генштаб
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет