Окупанти у Мелітополі оголосили облаву на своїх солдатів-грабіжників
У тимчасово захопленому військами РФ Мелітополі Запорізької області представники окупаційної "поліції" оголосили у розшук своїх військових за грабіж.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РІА-Мелітополь".
У публікації йдеться, що у розпорядженні редакції видання опинилися фотографії орієнтування на "невідомих осіб" із проханням оголосити їх у розшук за підписом представника колаборантів - заступника начальника фейкового "УВС" Мелітополя. На їхній пошук він вимагає терміново "кинути всі сили".
"Поліцаї" російських окупантів розшукують чорний автомобіль BMW Е60 525I з грузинськими номерами, який 3 грудня 2022 року викрали якісь озброєні невстановлені особи у військовій формі. І хоча в тексті орієнтування злочинців називають "невідомими", за описом видно, що вони у російській військовій формі та зі зброєю.
"Очевидно, що крадіжку скоїли солдати армії РФ, що розперезалися. Підтверджує це також і те, що пересуваються грабіжники на військовому Камазі з характерною рашистською свастикою "V" на кузові", - йдеться в матеріалі.
Також зазначається, що викрадений транспорт має грузинські номери, а не українські. Журналісти припускають, що російські солдати пограбували когось із заїжджих окупантів.
Раніше повідомлялося, що російські медики почали тікати з окупованого Мелітополя за колаборантами через страх перед українськими військовими.
Нагадаємо, що нещодавно окупанти у Запорізькій області назвали так звану "дату наступу українських військ", і заборонили мешканцям виходити з будинків під загрозою розстрілу за порушення комендантської години.
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