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Партизани стежать за окупантами у Маріуполі (відео)

Маріуполь, Четвер 14 грудня 2023 09:46
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Партизани стежать за окупантами у Маріуполі (відео) Фото: партизани стежать за окупантами у Маріуполі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани стежать за окупантами у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Наші агенти спільно з колегами з Опору щодня проводять розвідку у місті, прагнучи збільшити кількість диверсій та максимально супроводжувати Силам оборони України", - йдеться у повідомленні.

В "Атеші" уточнюють, що продовжують роботу зі знищення військового потенціалу противника в українському Маріуполі.

Ліквідація окупантів у Маріуполі

Зазначимо, що останнім часом повідомлялося про декілька випадків ліквідації російських військових у Маріуполі.

Наприклад, наприкінці жовтня у Маріуполі за кілька днів ліквідували 6 російських військових. Зокрема, двох військових (один з них - офіцер) було застрелено на вулицях міста. Ще четверо військових знайшли мертвими на одному із пляжів Маріуполя. Їх зарізали.

А в середині жовтня повідомлялося, що лише за тиждень у місті за "загадкових обставин" було вбито 26 російських військових. Крім того, в середині листопада в окупованому Маріуполі було вбито як мінімум чотирьох співробітників "поліції" та ФСБ загарбників.

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