Окупанти двічі за добу вдарили по фабриці ДТЕК у Донецькій області (відео)

Російські війська атакували фабрику фабрику ДТЕК у Донецькій області. Тільки за добу було два удари.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.
Як зазначили в компанії, фабрика займається збагаченням вугілля для теплових електростанцій. Її працівники під час атак були в укритті, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, російські окупанти протягом останніх тижнів неодноразово завдавали ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України.
Зокрема, вчора, 7 жовтня, міністр енергетики України Світлана Гринчук повідомляла, що лише за добу росіяни понад 26 разів вдарили по українських енергооб'єктах.
Як зазначив у коментарі РБК-Україна заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, ворог змінив тактику атак на українську енергетику. Тепер вони стали більш щільними - в один об'єкт запускають більше ракет і дронів.
Детальніше про нову тактику ударів РФ - у матеріалі РБК-Україна.