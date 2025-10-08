Оккупанты дважды за сутки ударили по фабрике ДТЭК в Донецкой области (видео)

Удары по энергообъектам

Напомним, российские оккупанты в течение последних недель неоднократно наносили удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

В частности, вчера, 7 октября, министр энергетики Украины Светлана Гринчук сообщала, что только за сутки россияне более 26 раз ударили по украинским энергообъектам.

Как отметил в комментарии РБК-Украина заместитель генерального директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, враг изменил тактику атак на украинскую энергетику. Теперь они стали более плотными - в один объект запускают больше ракет и дронов.

Детальнее о новой тактике ударов РФ - в материале РБК-Украина.