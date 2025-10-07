ua en ru
Вт, 07 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Окупанти за добу завдали понад 26 ударів по енергооб'єктах України, - Міненерго

Київ, Вівторок 07 жовтня 2025 21:52
UA EN RU
Окупанти за добу завдали понад 26 ударів по енергооб'єктах України, - Міненерго Фото: Світлана Гринчук, міністр енергетики України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти тільки за цю добу вже понад 26 разів атакували енергетичні об'єкти України. Низка областей під прицілом щодня.

Про це заявила міністр енергетики України Світлана Гринчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго у Facebook.

Гринчук зустрілася з послами країн "Великої сімки" і розповіла їм ключові потреби України перед зимою в умовах постійних атак РФ.

"Лише цієї доби маємо понад 26 атак на наші енергетичні об'єкти. Сумська, Чернігівська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Одеська та Полтавська області фактично перебувають під щоденним прицілом ворога", - зазначила Гринчук.

За її словами, насамперед Україна потребує додаткових систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, щоб захистити критичну інфраструктуру. Також необхідно розвивати пасивний фізичний захист енергооб'єктів.

Вона закликала партнерів допомогти з додатковим енергетичним обладнанням, яке може замінити зруйноване.

Також міністр звернула увагу, що серед пріоритетів - накопичення достатніх обсягів газу на тлі спроб Росії знищити українську газову інфраструктуру.

Атаки на енергетику

Нагадаємо, російські окупанти знову сконцентрували свої атаки на енергетичних об'єктах України.

Зокрема, сьогодні, 7 жовтня, окупанти вдарили по енергетичному об'єкту в Прилуках Чернігівської області. Понад 61 тисяча абонентів у місті залишилися без світла.

Енергетики практично миттєво приступили до ремонту, щоб відновити електропостачання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міненерго Війна в Україні Ракетний удар Атака дронів Вимкнення світла
Новини
Зеленський оголосив важливе рішення про ціну на газ і мораторій на відключення світла
Зеленський оголосив важливе рішення про ціну на газ і мораторій на відключення світла
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи