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Окупанти дроном атакували авто поліцейських у Куп'янську: є загиблий

Куп'янськ, Неділя 01 вересня 2024 08:44
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Окупанти дроном атакували авто поліцейських у Куп'янську: є загиблий Фото: окупанти дроном атакували авто поліцейських у Куп'янську (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти атакували дроном поліцейську машину у Куп'янську Харківської області 31 серпня. Двоє правоохоронців поранено, один загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

"Близько 19:30 у місті Куп'янськ російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль, у якому перебували троє поліцейських", - йдеться у повідомленні.

Всі правоохоронці зазнали осколкових поранень та були госпіталізовані.

"У результаті дронової атаки ворога загинув поліцейський Олександр Попович", - додали в обласній поліції.

Окупанти дроном атакували авто поліцейських у Куп'янську: є загиблий

Атаки РФ на поліцейських в Україні

Російські війська постійно атакують дронами поліцейських в Україні під час виконання службових обов'язків. Найчастіше обстріли відбуваються у прифронтових регіонах.

Наприклад, у червні загарбники цілеспрямовано атакували поліцейську машину в Херсонській області. Вони скинули вибухівку на авто з дрона.

А в середині серпня РФ вдарила FPV-дроном по службовому автомобілю поліції в Миколаївській області. Внаслідок атаки постраждали троє патрульних.

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Куп'янськ Харків
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