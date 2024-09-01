Окупанти дроном атакували авто поліцейських у Куп'янську: є загиблий
Окупанти атакували дроном поліцейську машину у Куп'янську Харківської області 31 серпня. Двоє правоохоронців поранено, один загинув.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.
"Близько 19:30 у місті Куп'янськ російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль, у якому перебували троє поліцейських", - йдеться у повідомленні.
Всі правоохоронці зазнали осколкових поранень та були госпіталізовані.
"У результаті дронової атаки ворога загинув поліцейський Олександр Попович", - додали в обласній поліції.
Атаки РФ на поліцейських в Україні
Російські війська постійно атакують дронами поліцейських в Україні під час виконання службових обов'язків. Найчастіше обстріли відбуваються у прифронтових регіонах.
Наприклад, у червні загарбники цілеспрямовано атакували поліцейську машину в Херсонській області. Вони скинули вибухівку на авто з дрона.
А в середині серпня РФ вдарила FPV-дроном по службовому автомобілю поліції в Миколаївській області. Внаслідок атаки постраждали троє патрульних.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.