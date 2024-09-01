Окупанти дроном атакували авто поліцейських у Куп'янську: є загиблий

Окупанти атакували дроном поліцейську машину у Куп'янську Харківської області 31 серпня. Двоє правоохоронців поранено, один загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області .

"У результаті дронової атаки ворога загинув поліцейський Олександр Попович", - додали в обласній поліції.

Всі правоохоронці зазнали осколкових поранень та були госпіталізовані.

"Близько 19:30 у місті Куп'янськ російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль, у якому перебували троє поліцейських", - йдеться у повідомленні.

Атаки РФ на поліцейських в Україні

Російські війська постійно атакують дронами поліцейських в Україні під час виконання службових обов'язків. Найчастіше обстріли відбуваються у прифронтових регіонах.

Наприклад, у червні загарбники цілеспрямовано атакували поліцейську машину в Херсонській області. Вони скинули вибухівку на авто з дрона.

А в середині серпня РФ вдарила FPV-дроном по службовому автомобілю поліції в Миколаївській області. Внаслідок атаки постраждали троє патрульних.

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