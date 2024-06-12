Росіяни дроном атакували авто поліцейських у Херсонській області (фото)
Російські війська цілеспрямовано атакували поліцейську машину у Херсонській області. Вони скинули вибухівку на авто з дрона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Херсонської області
"Російські загарбники вдарили дроном типу «FPV» по автомобілю поліцейських у Нововоронцовці", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок вибуху авто знищене вщент, працівники поліції, на щастя, не постраждали.
"Також було пошкоджено розташований поруч торгівельний комплекс", - додали у поліції.
Обстріли поліцейських у Херсонській області
Російські війська постійно атакують поліцейських в Україні, зокрема й у Херсонській області. Причому для регіону такі випадки далеко не рідкість.
Наприклад, у квітні минулого року російські військові вчора атакували співробітників поліції на Херсонщині за допомогою безпілотників. Тоді двоє поліцейських отримали поранення.
Крім того, поліцейські потрапили під ворожий удар у Херсонській області і у березні цього року. Двоє правоохоронців зазнали поранень.
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