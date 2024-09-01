Оккупанты дроном атаковали авто полицейских в Купянске: есть погибший

Оккупанты атаковали дроном полицейскую машину в Купянске Харьковской области 31 августа. Двое правоохранителей ранены, один погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области .

"В результате дроновой атаки врага погиб полицейский Александр Попович", - добавили в областной полиции.

Все правоохранители получили осколочные ранения и были госпитализированы.

"Около 19:30 в городе Купянск российский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль, в котором находились трое полицейских", - говорится в сообщении.

Атаки РФ на полицейских в Украине

Российские войска постоянно атакуют дронами полицейских в Украине во время віполнения служебных обязанностей. Чаще всего обстрелы происходят в прифронтовых регионах.

Например, в июне захватчики целенаправленно атаковали полицейскую машину в Херсонской области. Они сбросили взрывчатку на авто с дрона.

А в середине августа РФ ударила FPV-дроном по служебному автомобилю полиции в Николаевской области. В результате атаки пострадали трое патрульных.

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