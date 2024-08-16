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Росіяни атакували авто поліції у Миколаївській області: постраждали троє патрульних

Миколаївська область, П'ятниця 16 серпня 2024 21:37
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Росіяни атакували авто поліції у Миколаївській області: постраждали троє патрульних Фото: росіяни атакували авто поліції у Миколаївській області (t.me/UA_National_Police)
Автор: Тетяна Степанова

Російські терористи у п'ятницю, 16 серпня, вдарили FPV-дроном по службовому автомобілі поліції у Миколаївській області. Внаслідок атаки постраждали троє патрульних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.

Як повідомляється, росіяни завдали удару безпілотником по Куцурубській громаді.

Троє співробітників відділення поліції № 7 Миколаївського районного управління, які прибули до мешканців села для документування наслідків попередньої ворожої атаки FPV-дронами, отримали вибухові поранення. FPV-дроном загарбники атакували службовий автомобіль. Наразі поліцейські перебувають у лікарні.

За фактом порушення законів та звичаїв війни розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Фото: росіяни атакували авто поліції у Миколаївській області (t.me/UA_National_Police)

Обстріл України 16 серпня

Росія в ніч на 16 серпня завдала комбінованого удару по Україні. Окупанти випустили три балістичні ракети "Іскандер" та дрони-камікадзе "Шахед".

Українські захисники знищили всі дрони, які випустили росіяни. Протиповітряна оборона працювала у п'яти областях - Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській.

Вибухи лунали, зокрема, у Києві, а місцева влада повідомляла про роботу ППО.

Як повідомила Київська міська військова адміністрація, у столиці не було влучань. Внаслідок атаки постраждалих та руйнувань у Києві немає.

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