Окупанти за добу випустили по Херсону та області понад 350 снарядів, - ОВА

Фото: Окупанти за добу випустили по Херсону та області понад 350 снарядів (Getty Images)

Російські окупанти протягом минулої доби 78 разів обстріляли територію Херсонської області, випустивши 360 снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Зі слів посадовця, в Херсоні зафіксували 17 "прильотів". Прокудін розповів, що ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів регіону, та територію і споруди гаражного кооперативу Корабельного району міста. "Жертв серед цивільного населення немає", - додав глава ОВА. Окрім цього, з деокупованої території Херсонської області 9 квітня було евакуйовано 90 осіб.