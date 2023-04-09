У Херсоні прогриміли вибухи. Окупанти обстріляли область керованими авіабомбами

У неділю ввечері, 9 квітня, у Херсоні пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

"У Херсоні чути вибухи", - йдеться у повідомленні.

При цьому в області повітряну тривогу не оголошували. Наразі офіційної інформації про вибухи не надходило.

Оновлено (22:03)

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що росіяни атакували Херсонську область з авіації.

"Щойно завдали удару керованими авіабомбами по Новобериславу Бериславської громади. Також ворожі винищувачі скинули три бомби на Кізомис Білозерської громади", - написав він у Telegram.

При цьому він додав, що інформація про обсяги руйнувань уточнюється. За попередніми даними, жертв серед мирних жителів області немає.

Нагадаємо, вранці у Херсоні пролунав вибух, повітряну тривогу в регіоні на той момент не було оголошено.

Крім того, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко попередив, що безпілотника Shahed було помічено над Маріупольським районом з боку Азовського моря.

Додамо, що зранку в Херсоні місцеві жителі чули потужні вибухи.

Пізніше стало відомо, що частина Херсона залишилася без світла через обстріли російських окупантів.

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