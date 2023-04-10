Оккупанты за сутки выпустили по Херсону и области более 350 снарядов, - ОВА
Российские оккупанты за прошедшие сутки 78 раз обстреляли территорию Херсонской области, выпустив 360 снарядов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
По словам чиновника, в Херсоне зафиксировали 17 "прилетов".
Прокудин рассказал, что враг попал в жилые кварталы населенных пунктов региона и территорию и сооружения гаражного кооператива Корабельного района города.
"Жертв среди гражданского населения нет", - добавил глава ОВА.
Кроме этого, с деоккупированной территории Херсонской области 9 апреля было эвакуировано 90 человек.
Напомним, вечером 9 апреля в Херсоне прогремели взрывы. Оккупанты нанесли удар управляемыми авиабомбами.
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