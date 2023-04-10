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Оккупанты за сутки выпустили по Херсону и области более 350 снарядов, - ОВА

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Понедельник 10 апреля 2023 08:07
Оккупанты за сутки выпустили по Херсону и области более 350 снарядов, - ОВА Фото: Оккупанты за сутки выпустили по Херсону и области более 350 снарядов (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты за прошедшие сутки 78 раз обстреляли территорию Херсонской области, выпустив 360 снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

По словам чиновника, в Херсоне зафиксировали 17 "прилетов".

Прокудин рассказал, что враг попал в жилые кварталы населенных пунктов региона и территорию и сооружения гаражного кооператива Корабельного района города.

"Жертв среди гражданского населения нет", - добавил глава ОВА.

Кроме этого, с деоккупированной территории Херсонской области 9 апреля было эвакуировано 90 человек.

Напомним, вечером 9 апреля в Херсоне прогремели взрывы. Оккупанты нанесли удар управляемыми авиабомбами.

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