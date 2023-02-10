ua ru
Пт, 10 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти в черговий раз обстріляли Чернігівську область

Новость на русском →
Чернігівська область , П'ятниця 10 лютого 2023 18:16
Окупанти в черговий раз обстріляли Чернігівську область Фото: російські військові в черговий раз обстріляли територію Чернігівської області (facebook.com mod.mil.rus)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 10 лютого, військові Російської Федерації в черговий раз обстріляли Чернігівську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".

Сьогодні окупанти обстріляли дві територіальні громади Чернігівської області.

По селу Леонівка Семенівської громади було зафіксовано 5 приходів. За даними командування, ймовірно, росіяни для обстрілу використали 120 мм міномет.

Близько 16:15 повідомили ще про 4 приходи в районі села Хрінівка Сновської громади, з тієї ж зброї.

В ОК "Північ" заявили, що втрат серед особистого складу та техніки немає.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в команндуванні.

Нагадаємо, сьогодні військові РФ обстріляли дві громади Сумської області.

Також окупанти сьогодні обстріляли енергетичний об’єкт у Криворізькому районі.Внаслідок ворожої атаки двоє працівників підприємства отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Черниговская область Війна Росії проти України
NEWS
Виклик НАТО. Зеленський відреагував на проліт ракет РФ через Молдову та Румунію
Виклик НАТО. Зеленський відреагував на проліт ракет РФ через Молдову та Румунію
DAILY
Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм