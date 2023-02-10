Окупанти в черговий раз обстріляли Чернігівську область
Сьогодні, 10 лютого, військові Російської Федерації в черговий раз обстріляли Чернігівську область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".
Сьогодні окупанти обстріляли дві територіальні громади Чернігівської області.
По селу Леонівка Семенівської громади було зафіксовано 5 приходів. За даними командування, ймовірно, росіяни для обстрілу використали 120 мм міномет.
Близько 16:15 повідомили ще про 4 приходи в районі села Хрінівка Сновської громади, з тієї ж зброї.
В ОК "Північ" заявили, що втрат серед особистого складу та техніки немає.
"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в команндуванні.
Нагадаємо, сьогодні військові РФ обстріляли дві громади Сумської області.
Також окупанти сьогодні обстріляли енергетичний об’єкт у Криворізькому районі.Внаслідок ворожої атаки двоє працівників підприємства отримали поранення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.