Окупанти в черговий раз обстріляли Чернігівську область

Сьогодні, 10 лютого, військові Російської Федерації в черговий раз обстріляли Чернігівську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ" .

Сьогодні окупанти обстріляли дві територіальні громади Чернігівської області.

По селу Леонівка Семенівської громади було зафіксовано 5 приходів. За даними командування, ймовірно, росіяни для обстрілу використали 120 мм міномет.

Близько 16:15 повідомили ще про 4 приходи в районі села Хрінівка Сновської громади, з тієї ж зброї.

В ОК "Північ" заявили, що втрат серед особистого складу та техніки немає.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в команндуванні.