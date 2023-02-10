Окупанти обстріляли енергетичний об’єкт у Криворізькому районі: є поранені
Російські загарбники атакували енергетичний об’єкт у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки двоє працівників підприємства отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.
"В ніч на 10 лютого 2023 року військовослужбовці РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили ракетний обстріл одного з енергетичних об’єктів Криворізького району", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі зазначили, що внаслідок ворожої атаки поранено двох працівників підприємства.
Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, що внаслідок ворожих атак енергетики вимушені постійно ремонтувати пошкоджене окупантами обладнання, що не завжди дозволяє дотримуватись опублікованих графіків відключень світла.
Українські захисники збили 9 російських ракет над Львівською областю під час масованої атаки 10 лютого. При цьому внаслідок атаки в області також є пошкодження.
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