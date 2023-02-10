Окупанти обстріляли енергетичний об’єкт у Криворізькому районі: є поранені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"В ніч на 10 лютого 2023 року військовослужбовці РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили ракетний обстріл одного з енергетичних об’єктів Криворізького району", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що внаслідок ворожої атаки поранено двох працівників підприємства.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.