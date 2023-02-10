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Оккупанты в очередной раз обстреляли Черниговскую область

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Черниговская область, Пятница 10 февраля 2023 18:16
Оккупанты в очередной раз обстреляли Черниговскую область Фото: российские военные в очередной раз обстреляли территорию Черниговской области (facebook.com mod.mil.rus)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 10 февраля, военные Российской Федерации в очередной раз обстреляли Черниговскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".

Сегодня оккупанты обстреляли две территориальные общины Черниговской области.

По селу Леоновка Семеновской общины было зафиксировано 5 приходов. По данным командования, предположительно, россияне для обстрела использовали 120 мм миномет.

Около 16:15 сообщили еще о 4 приходах в районе села Хреновка Сновской общины, из того же оружия.

В ОК "Север" заявили, что потерь среди личного состава и техники нет.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.

Напомним, сегодня военные РФ обстреляли две общины Сумской области.

Также кафиры сегодня обстреляли энергетический объект в Криворожском районе. В результате вражеской атаки двое работников предприятия получили ранения.

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