Росіяни з мінометів обстріляли прикордоння Сумської області

Сьогодні, 10 лютого, військові РФ обстріляли дві громади Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ" .

По селу Вовківка Шалигинської громади та по селу Білокопитове Глухівської громади окупанти нанесли 20 ударів. В кожному з сіл було зафіксовано по 10 прильотів.

За даними командування, ймовірно, окупанти використали для обстрілу 120 мм міномет. Втрат серед особового складу та техніки немає.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в ОК "Північ".