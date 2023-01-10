UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти через дефіцит живої сили мобілізують людей з інвалідністю, - Генштаб

Фото: окупанти через дефіцит живої сили мобілізують людей з інвалідністю (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Окупанти відчувають гострий кадровий голод і під час мобілізаційних заходів "призивають" людей з інвалідністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області 6 січня під час чергового рейду мобілізовано близько 30 осіб. Слід зазначити, що четверо з них – з інвалідністю.

Після двох днів так званої підготовки на полігоні "Східний" їх направили до однієї з військових частин російських окупаційних військ.

Раніше ми писали, що в Оренбурзькій області РФ відбулася пожежа в наметовому таборі для мобілізованих. Імовірними винуватцями пожежі називають п'яних офіцерів.

Також повідомлялося, що у Томську спалахнув табір для мобілізованих. Одна з версій інциденту – саботаж.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниГенштаб ВСУВійська РФ