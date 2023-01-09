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Вдруге від початку року. У Росії згорів наметовий табір для мобілізованих, - ЗМІ

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Росія, Понеділок 09 січня 2023 20:38
Вдруге від початку року. У Росії згорів наметовий табір для мобілізованих, - ЗМІ Фото: У Росії згорів наметовий табір для мобілізованих (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В Оренбурзькій області РФ сталася пожежа у наметовому таборі для мобілізованих. Ймовірними винуватцями пожежі називають п'яних офіцерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське ЗМІ.

"Пожежа сталася під ранок 9 січня у навчальній частині у Нижній Павлівці. За даними одного з мобілізованих, пожежна машина, яка чергувала в частині, нібито виявилася без тиску. Військовим довелося чекати на міських рятувальників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждали, зокрема, намети мобілізованих із Самарської області. Батько одного з військових повідомив, що сина всередині не було, він повертався до частини з відпустки. Але сім'я припускає, що всі речі, які йому купували перед відправкою та після, перетворилися на попіл.

"Все згоріло, он у черевиках вискочив, в шкарпетках пацан. Поки друга приїхала, тут уже догоряє", - сказав очевидець пожежі.

Нагадаємо, що у російському Томську спалахнув табір для мобілізованих. Одна з версій інциденту - саботаж.

Також у Білгородській області РФ у вівторок, 3 січня, спалахнула масштабна пожежа на військовому об'єкті. Інцидент стався у місті Новий Оскол.

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