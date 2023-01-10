Оккупанты из-за дефицита живой силы мобилизуют людей с инвалидностью, - Генштаб

Оккупанты испытывают острый кадровый голод и в ходе мобилизационных мероприятий "призывают" людей с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Во временно оккупированной Горловке Донецкой области 6 января, в ходе очередного рейда мобилизовано около 30 человек. Стоит отметить, что четверо из них – с инвалидностью.

После двух дней так называемой подготовки на полигоне "Восточный" их направили в одну из воинских частей российских оккупационных войск.