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У Томську спалахнув табір російських військових: одна з версій - саботаж

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Томськ, Середа 04 січня 2023 16:14
У Томську спалахнув табір російських військових: одна з версій - саботаж Фото: у Томську спалахнув табір російських військових (скрин відео - Telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

У російському Томську спалахнув табір для мобілізованих. Одна з версій інциденту – саботаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Як повідомляють російські ЗМІ, пожежа спалахнула у таборі окупантів біля міста Томська. При цьому офіційної версії події поки немає. За деякими даними, спалах міг статися в результаті саботажу.

Також повідомляється, що внаслідок інциденту згоріло три намети та особисті речі окупантів.

Нагадаємо, у Білгородській області РФ у вівторок, 3 січня, спалахнула масштабна пожежа на військовому об'єкті. Інцидент стався у місті Новий Оскол.

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