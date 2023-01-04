У Томську спалахнув табір російських військових: одна з версій - саботаж
Фото: у Томську спалахнув табір російських військових (скрин відео - Telegram)
У російському Томську спалахнув табір для мобілізованих. Одна з версій інциденту – саботаж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Як повідомляють російські ЗМІ, пожежа спалахнула у таборі окупантів біля міста Томська. При цьому офіційної версії події поки немає. За деякими даними, спалах міг статися в результаті саботажу.
Також повідомляється, що внаслідок інциденту згоріло три намети та особисті речі окупантів.
Нагадаємо, у Білгородській області РФ у вівторок, 3 січня, спалахнула масштабна пожежа на військовому об'єкті. Інцидент стався у місті Новий Оскол.
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