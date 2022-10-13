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Росія звозить у Луганську область мобілізованих, переважно засуджених, - Гайдай

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Четвер 13 жовтня 2022 15:35
Росія звозить у Луганську область мобілізованих, переважно засуджених, - Гайдай Фото: Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай (t.me/dom_channel)
Автор: Олег Васьків

На територію тимчасово окупованої Луганської області почали звозити російських мобілізованих. Переважна більшість із них - ті, хто відбували покарання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на заяву глави Луганської ОВА Сергія Гайдая під час брифінгу 13 жовтня.

"Це ті нові мобілізовані. Як цивільні люди, так і громадяни РФ, які відбували покарання в місцях обмеження волі, тобто зеків позвозили", - сказав посадовець.

Гайдай зазначив, що прибулих "досить немало".

Він також підкреслив, що росіяни перестали випускати цивільне населення з окупованих територій.

Глава ОВА вважає, що окупанти планують використовувати українських мешканців як живий щит для своїх солдатів.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков поінформував, що в Україні очікують прихід 150 тисяч мобілізованих росіян, яких буде направлено на поповнення частин, що зазнали суттєвих втрат.

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