ua ru
Ср, 19 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російські командири пропонують окупантам відкупитися від першої лінії фронту, - СтратКом

Новость на русском →
Середа 19 жовтня 2022 09:50
Російські командири пропонують окупантам відкупитися від першої лінії фронту, - СтратКом Фото: російські командири пропонують окупантам відкупитися від першої лінії фронту (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські командири роблять бізнес на "спецоперації", пропонуючи окупантам відкупитись від першої лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Якщо військовослужбовець не бажає перебувати на першій лінії фронту, він зобов'язаний заплатити і його відвезуть в тил. Найбільш поширений такий військовий бізнес на гарячих ділянках фронту, де підрозділи російської армії зазнають втрат і щогодини перебування в окопі може стати останнім", - йдеться у повідомленні.

За даними ЗСУ, в районі Бахмута за таку послугу російські офіцери просять 5 тисяч рублів на добу. Сума розрахована на те, щоб усі одразу не втекли з першої лінії до тилу.

"Таким чином, російські командири хочуть отримати велику суму грошей, яку їм обіцяв Шойгу та Путін перед відправкою в Україну, але в черговий раз обдурили", - зазначили у СтратКомі.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, через вісім місяців після початку вторгнення в Україну основні елементи управління збройними силами Росії стають дедалі більш недієздатними. Звільнено четверо з п'яти генералів, які безпосередньо командували в лютому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Російська армія втрачає керованість на всіх рівнях, - британська розвідка
Російська армія втрачає керованість на всіх рівнях, - британська розвідка
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде
Роман Чернишевкореспондент Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде