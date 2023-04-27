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Окупанти будують ешелону оборону навколо Маріуполя: тепер укріплюються деревами

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Маріуполь, Четвер 27 квітня 2023 10:12
Окупанти будують ешелону оборону навколо Маріуполя: тепер укріплюються деревами Фото: окупанти будують дерев'яні укріплення навколо Маріуполя (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська продовжують будувати ешелону оборону навколо Маріуполя. Тепер замість "зубів дракона" окупанти зводять дерев'яні укріплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

Місцеві жителі у четвер, 26 квітня, зафіксували переміщення російських вантажівок у напрямку Мангушського району та Бердянська.

"Навантажені деревною для будівництва фортифікацій. Кількість самих фортифікацій зростає у всіх напрямах", - зазначає Андрющенко.

За його словами, з початку тижня окупанти почали розселення у вільні будинки в селах на північ від Маріуполя. Росіяни заявляють, що там буде розміщуватися так званий "корпус оборони Маріуполя від нацистів".

Фото: окупанти будують дерев'яні укріплення навколо Маріуполя (t.me/andriyshTime)

Нагадаємо, російські окупанти давно почали будувати оборонні укріплення навколо Маріуполя та Бердянська. Росіяни стягували так звані "зуби дракона" - залізобетонні конструкції, які використовували ще за часів Другої світової війни, аби перешкодити руху танків чи мотопіхоти.

Також росіяни почали маскувати військову техніку у Маріуполі банерами.

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