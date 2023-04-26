Прикрасили банерами. У Маріуполі окупанти почали маскувати військовий транспорт

Росіяни в окупованому Маріуполі почали банерами маскувати військовий транспорт, що рухається суходолом в Крим.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, росіяни маскують військові тягачі, які перевозять танки чи іншу гусеничну техніку. Вони вішають на них різноманітні банери та прибрали тактичні позначки.

"Подивишся - цивільна платформа з зеленим тягачем. Але якщо спробувати знайти таку фірму - натикаєшся на домен в продажі. Логічно", - пише Андрющенко.

Фото: російський транспорт (t.me/andriyshTime)