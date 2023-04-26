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Прикрасили банерами. У Маріуполі окупанти почали маскувати військовий транспорт

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Маріуполь, Середа 26 квітня 2023 17:29
Прикрасили банерами. У Маріуполі окупанти почали маскувати військовий транспорт Фото: у Маріуполі окупанти почали маскувати військовий транспорт (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росіяни в окупованому Маріуполі почали банерами маскувати військовий транспорт, що рухається суходолом в Крим.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, росіяни маскують військові тягачі, які перевозять танки чи іншу гусеничну техніку. Вони вішають на них різноманітні банери та прибрали тактичні позначки.

"Подивишся - цивільна платформа з зеленим тягачем. Але якщо спробувати знайти таку фірму - натикаєшся на домен в продажі. Логічно", - пише Андрющенко.

Прикрасили банерами. У Маріуполі окупанти почали маскувати військовий транспорт

Фото: російський транспорт (t.me/andriyshTime)

Нагадаємо, раніше ми писали, що Росія вивозить через Бердянськ вкрадену в Україні кукурудзу.

Також повідомлялося, що окупанти перетворюють порт Маріуполя на великий хаб для експорту краденого зерна.

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