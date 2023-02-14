Британія відзначить річницю вторгнення Росії в Україну загальнонаціональною хвилиною мовчання

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак разом з усією країною 24 лютого о 11:00 за Гринвічем вшанує роковини вторгнення хвилиною мовчання на знак солідарності з Україною.

"Наближаючись до річниці варварського та жахливого вторгнення Росії в Україну, як нація ми віддаємо належне неймовірній хоробрості та стійкості українського народу. Невиправданий напад Росії знову приніс війну та руйнування на наш континент, змусив мільйони залишити свої домівки та зруйнував сім’ї по всій Україні та Росії", - заявив прем'єр.

РБК-Україна аналізувало, як Британія стала лідером у підтримці нашої країни на тлі повномасштабної війни проти Росії.

Британія також хоче почати виготовляти зброю та військові транспортні засоби в Україні.

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