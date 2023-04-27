Оккупанты строят эшелону оборону вокруг Мариуполя: теперь укрепляются деревьями
Российские войска продолжают строить эшелону оборону вокруг Мариуполя. Теперь вместо "зубов дракона" оккупанты возводят деревянные укрепления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.
Местные жители в четверг, 26 апреля, зафиксировали перемещение российских грузовиков в направлении Мангушского района и Бердянска.
"Нагружены деревом для строительства фортификаций. Количество самих фортификаций растет по всем направлениям", - отмечает Андрющенко.
По его словам, с начала недели оккупанты начали расселение в свободные дома в селах к северу от Мариуполя. Россияне заявляют, что там будет размещаться так называемый "корпус обороны Мариуполя от нацистов".
Фото: оккупанты строят деревянные укрепления вокруг Мариуполя (t.me/andriyshTime)
Напомним, российские оккупанты давно начали строить оборонительные укрепления вокруг Мариуполя и Бердянска. Россияне стягивали так называемые "зубы дракона" - железобетонные конструкции, которые использовали еще во времена Второй мировой войны, чтобы воспрепятствовать движению танков или мотопехоты.
Также россияне начали маскировать военную технику в Мариуполе баннерами.
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