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Оккупанты строят эшелону оборону вокруг Мариуполя: теперь укрепляются деревьями

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Мариуполь, Четверг 27 апреля 2023 10:12
Оккупанты строят эшелону оборону вокруг Мариуполя: теперь укрепляются деревьями Фото: оккупанты строят деревянные укрепления вокруг Мариуполя (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска продолжают строить эшелону оборону вокруг Мариуполя. Теперь вместо "зубов дракона" оккупанты возводят деревянные укрепления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

Местные жители в четверг, 26 апреля, зафиксировали перемещение российских грузовиков в направлении Мангушского района и Бердянска.

"Нагружены деревом для строительства фортификаций. Количество самих фортификаций растет по всем направлениям", - отмечает Андрющенко.

По его словам, с начала недели оккупанты начали расселение в свободные дома в селах к северу от Мариуполя. Россияне заявляют, что там будет размещаться так называемый "корпус обороны Мариуполя от нацистов".

Фото: оккупанты строят деревянные укрепления вокруг Мариуполя (t.me/andriyshTime)

Напомним, российские оккупанты давно начали строить оборонительные укрепления вокруг Мариуполя и Бердянска. Россияне стягивали так называемые "зубы дракона" - железобетонные конструкции, которые использовали еще во времена Второй мировой войны, чтобы воспрепятствовать движению танков или мотопехоты.

Также россияне начали маскировать военную технику в Мариуполе баннерами.

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