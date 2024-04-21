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Россия будет усиливать обстрелы Украины, - Воздушные силы

Киев, Воскресенье 21 апреля 2024 12:28
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Россия будет усиливать обстрелы Украины, - Воздушные силы Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты будут усиливать обстрелы Украины. Некоторых ракет у врага осталось в достаточном количестве, другие с конвейера используются для атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"Конечно, он (враг, - ред.) будет интенсифицировать удары по нашей территории. Будет пытаться выбить энергетическую, критическую инфраструктуру, насколько это возможно. Однако мы должны понимать, что некоторых ракет у врага достаточно много осталось, а некоторые ракеты врагу приходится буквально с конвейера выпускать и уже применять по нашей территории", - заявил Евлаш.

Спикер добавил, что Украине нужно держаться и отражать вражеские атаки к поставкам систем ПВО разных типов и самолетов F-16.

Обстрелы Украины

Россия почти ежедневно атакует Украину дронами и ракетами разных типов. Оккупанты снова нацелились на энергетику, обстреливают подстанции и тепловые электростанции.

В Воздушных силах отмечают, что наиболее незащищенными от атак врага прифронтовые регионы, а также области у границы с Россией.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как в Украине найти ближайшее укрытие.

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