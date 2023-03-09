Окупанти бояться несподіваного удару. Тарнавський у Telegram розповів про оборону півдня

"Одна з ключових задач оборони на Півдні сьогодні - контрбатарейна боротьба та подавлення вогню ворога на лівому березі. Але на цьому Сили оборони зупинятися не планують, бо забезпечення безпеки наших міст та сіл, включно з Херсоном, залежить від наступальних дій, наслідком яких має стати знищення ворога", - написав Тарнавський.

За його словами, окупанти бояться нашого несподіваного удару. Це видно зі спроб ворога організувати фортифікаційні споруди на протилежному від Херсона березі Дніпра.

"Ми аналізуємо все, що робить ворог. Чітка задача по звільненню наших територій Силами оборони буде виконана. Пишаюся воїнами, які боронять Південь та нашу Україну", - додав він.