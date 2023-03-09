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Херсон під обстрілом: "прильоти" по центру міста

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Херсон, Четвер 09 березня 2023 10:05
Херсон під обстрілом: "прильоти" по центру міста Фото: окупанти обстрілюють Херсон 9 березня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти в четвер, 9 березня, обстрілюють Херсон. "Прильоти" зафіксовані по центру міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram.

"Прильоти по центральній частині міста, будьте обережні!" - написав він.

Оновлено 10.39. За даними suspilne.media, в Херсоні знову чутно вибухи.

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, вночі на 9 березня в Херсоні пролунали вибухи.

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