Оккупанты боятся неожиданного удара. Тарнавский в Telegram рассказал об обороне юга

"Одна из ключевых задач обороны на Юге сегодня - контрбатарейная борьба и подавление огня врага на левом берегу. Но на этом Силы обороны останавливаться не планируют, потому что обеспечение безопасности наших городов и сел, включая Херсон, зависит от наступательных действий, следствием которых должно стать уничтожение врага", - написал Тарнавский.

По его словам, оккупанты боятся нашего неожиданного удара. Это видно из попыток врага организовать фортификационные сооружения на противоположном Херсону берегу Днепра.

"Мы анализируем все, что делает враг. Четкая задача по освобождению наших территорий Силами обороны будет выполнена. Горжусь воинами, защищающими Юг и нашу Украину", - добавил он.