У Херсоні пролунали вибухи: повітряної тривоги немає

В ніч на 9 березня у Херсоні пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

На момент публікації в області не оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, що в Херсоні вчора вранці теж було чути вибухи. Після цього вони лунали ще двічі.

Також ми писали, що в Херсонській області сьогодні чоловік підірвався на вибухівці, яку залишили окупанти.

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