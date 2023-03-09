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У Херсоні пролунали вибухи: повітряної тривоги немає

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Четвер 09 березня 2023 01:26
У Херсоні пролунали вибухи: повітряної тривоги немає Фото: у Херсоні пролунали вибухи (GettyIamges)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 9 березня у Херсоні пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

На момент публікації в області не оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, що в Херсоні вчора вранці теж було чути вибухи. Після цього вони лунали ще двічі.

Також ми писали, що в Херсонській області сьогодні чоловік підірвався на вибухівці, яку залишили окупанти.

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