У Херсоні пролунали вибухи: повітряної тривоги немає
Фото: у Херсоні пролунали вибухи (GettyIamges)
В ніч на 9 березня у Херсоні пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
На момент публікації в області не оголошено повітряну тривогу.
Нагадаємо, що в Херсоні вчора вранці теж було чути вибухи. Після цього вони лунали ще двічі.
Також ми писали, що в Херсонській області сьогодні чоловік підірвався на вибухівці, яку залишили окупанти.
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