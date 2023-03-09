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Окупанти бояться несподіваного удару. Тарнавський у Telegram розповів про оборону півдня

Новость на русском →
Четвер 09 березня 2023 12:55
Окупанти бояться несподіваного удару. Тарнавський у Telegram розповів про оборону півдня Фото: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський (t.me/otarnavskiy)
Автор: Юлія Бойко

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський завів офіційний канал в Telegram. У першій публікації Тарнавський розповів про оборону півдня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тарнавського в Telegram.

"Одна з ключових задач оборони на Півдні сьогодні - контрбатарейна боротьба та подавлення вогню ворога на лівому березі. Але на цьому Сили оборони зупинятися не планують, бо забезпечення безпеки наших міст та сіл, включно з Херсоном, залежить від наступальних дій, наслідком яких має стати знищення ворога", - написав Тарнавський.

За його словами, окупанти бояться нашого несподіваного удару. Це видно зі спроб ворога організувати фортифікаційні споруди на протилежному від Херсона березі Дніпра.

"Ми аналізуємо все, що робить ворог. Чітка задача по звільненню наших територій Силами оборони буде виконана. Пишаюся воїнами, які боронять Південь та нашу Україну", - додав він.

Як повідомлялось, російські окупанти в четвер, 9 березня, обстрілюють Херсон. "Прильоти" зафіксовані по центру міста.

Нагадаємо, вночі на 9 березня в Херсоні пролунали вибухи.

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