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Оккупанты боятся неожиданного удара. Тарнавский в Telegram рассказал об обороне юга

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Четверг 09 марта 2023 12:55
Оккупанты боятся неожиданного удара. Тарнавский в Telegram рассказал об обороне юга Фото: командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский (t.me/otarnavskiy)
Автор: Юлия Бойко

Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский завел официальный канал в Telegram. В первой публикации Тарнавский рассказал об обороне юга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тарнавского в Telegram.

"Одна из ключевых задач обороны на Юге сегодня - контрбатарейная борьба и подавление огня врага на левом берегу. Но на этом Силы обороны останавливаться не планируют, потому что обеспечение безопасности наших городов и сел, включая Херсон, зависит от наступательных действий, следствием которых должно стать уничтожение врага", - написал Тарнавский.

По его словам, оккупанты боятся нашего неожиданного удара. Это видно из попыток врага организовать фортификационные сооружения на противоположном Херсону берегу Днепра.

"Мы анализируем все, что делает враг. Четкая задача по освобождению наших территорий Силами обороны будет выполнена. Горжусь воинами, защищающими Юг и нашу Украину", - добавил он.

Как сообщалось, российские кафиры в четверг, 9 марта, обстреливают Херсон . Прилеты зафиксированы по центру города.

Напомним, ночью на 9 марта в Херсоне раздались взрывы.

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