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Окупанти били по Херсону і області всю добу: 3 загиблих, серед 4 поранених - підліток

Фото: через обстріл Херсона та області 3 людей загинули, 4 поранені, у тому числі підліток (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти 39 разів атакували Херсонську область, били з артилерії, РСЗВ та мінометів. Троє людей загинули, 4 поранені, серед них 15-літній підліток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Херсон армія РФ атакувала 6 разів - гатили по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди поцілили в дитячий центр реабілітації та житлові будинки", - йдеться в повідомленні.

В ОВА додали, що минулої доби в Херсонській області через російські обстріли загинули 3 людини, 4 жителі області дістали поранення різного ступеня тяжкості.

"Серед постраждалих - 15-річний хлопець. Він отримав легку контузію, тож лікарі надали йому допомогу на місці події", - додали в адміністрації.

Як повідомлялося, російські окупанти 8 лютого вкотре обстріляли Херсон. Внаслідок атаки загинув мирний житель. Крім того, армія РФ атакувала житловий будинок і дитячий садок. А під час удару по Херсону 7 лютого постраждали двоє комунальників.

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