Фото: У Херсоні від ворожого обстрілу постраждали двоє комунальників (GettyImages)

У вівторок, 7 лютого, російські військові завдали удару по Херсону. Від ворожого обстрілу постраждали двоє комунальників

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської міської ради та начальницю Херсонської міської військової адміністрації Галину Лугову в ефірі телемарафону.

Зазначається, що двоє працівників місцевого водоканалу потрапили під ворожий обстріл. "На превеликий жаль, два постраждалих наших співробітника. Дуже тяжкий стан", - розповіла очільниця міста. За її словами, працівники водоканалу виконували роботу на об’єкті. У цей час їх "накрило" мінометним вогнем.