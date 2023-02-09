Оккупанты били по Херсону и области все сутки: 3 погибших, среди 4 раненых - подросток

"Херсон армия РФ атаковала 6 раз - били по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в детский центр реабилитации и жилые дома", - говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что за прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов погибли 3 человека, 4 жителя области получили ранения разной степени тяжести.

"Среди пострадавших - 15-летний парень. Он получил легкую контузию, поэтому врачи оказали ему помощь на месте происшествия", - добавили в администрации.

Как сообщалось, российские оккупанты 8 февраля в очередной раз обстреляли Херсон. В результате атаки погиб мирный житель. Кроме того, армия РФ атаковала жилой дом и детский сад. А во время удара по Херсону 7 февраля пострадали два коммунальщика.