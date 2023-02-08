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Росіяни зранку вдарили по Херсону: снаряди влучили у будинок та дитсадок

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Херсон, Середа 08 лютого 2023 12:19
Росіяни зранку вдарили по Херсону: снаряди влучили у будинок та дитсадок Фото: у Херсоні внаслідок сьогоднішніх обстрілів є постраждалі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія сьогодні, 8 лютого, обстріляла Херсон. Ворожі снаряди влучили у житловий будинок та дитячий садок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков підтвердив, що росіяни зранку вдарили по місту. Внаслідок атаки постраждав будинок. Чоловік та його син отримали легку контузію.

Також окупанти обстріляли дитячий садок у Херсоні, у будівлі вилетіли вікна.

Нагадаємо, зранку у Херсоні чули гучні вибухи, начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова підтвердила обстріл з боку окупантів.

Вона зазначила, що росіяни били по місту з артилерії та мінометів.

Зазначимо, за минулу добу окупанти 29 разів обстріляли Херсонську область, внаслідок чого двоє осіб постраждали.

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