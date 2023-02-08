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Росіяни вдарили по Херсону: є загиблий

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Херсон, Середа 08 лютого 2023 16:30
Росіяни вдарили по Херсону: є загиблий Ілюстративне фото: росіяни вдарили по Херсону (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 8 лютого, вкотре обстріляли Херсон. Внаслідок атаки загинув мирний житель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА у Telegram.

Як зазначають у відомстві, через чергову атаку ворога загинув літній чоловік, який перебував на вулиці.

Також окупанти вже вчетверте вдарили по дитячому центру реабілітації. Через ворожі атаки заклад, де нещодавно виховували дітей з особливими освітніми потребами, пошкоджено російськими снарядами.

"Коллективу вдалося вберегти центр від російського пограбування. Однак рашисти вирішили знищити те, що не змогли пограбувати", - додають у Херсонській ОВА.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні внаслідок обстрілу росіян у Херсоні тяжкі поранення отримали комунальники.

Також ми писали, що вранці росіяни обстріляли будинок та дитсадок у Херсоні.

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