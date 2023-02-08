Росіяни вдарили по Херсону: є загиблий
Російські окупанти сьогодні, 8 лютого, вкотре обстріляли Херсон. Внаслідок атаки загинув мирний житель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА у Telegram.
Як зазначають у відомстві, через чергову атаку ворога загинув літній чоловік, який перебував на вулиці.
Також окупанти вже вчетверте вдарили по дитячому центру реабілітації. Через ворожі атаки заклад, де нещодавно виховували дітей з особливими освітніми потребами, пошкоджено російськими снарядами.
"Коллективу вдалося вберегти центр від російського пограбування. Однак рашисти вирішили знищити те, що не змогли пограбувати", - додають у Херсонській ОВА.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні внаслідок обстрілу росіян у Херсоні тяжкі поранення отримали комунальники.
Також ми писали, що вранці росіяни обстріляли будинок та дитсадок у Херсоні.
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