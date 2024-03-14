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Оккупанты атакуют Украину "Шахедами": где фиксируют дроны

Украина, Четверг 14 марта 2024 20:06
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Оккупанты атакуют Украину "Шахедами": где фиксируют дроны Фото: оккупанты атакуют Украину "Шахедами" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 14 марта, в очередной раз атакуют Украины дронами-камикадзе "Шахед". Их заметили в ряде регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram и Силы обороны юга в Telegram.

По информации военных, первая группа "Шахедов" с Николаевской области направляется в сторону Одесской области.

Оккупанты атакуют Украину &quot;Шахедами&quot;: где фиксируют дроныФото: карта воздушных тревог (скриншот)

Также "Шахеды" заметили на севере Николаевской области. Они летят на запад.

Несколько групп "Шахедов" фиксируют на севере Херсонской области. Они летят в западном направлении.

Дроны россиян заметили и на юге Одесской области. По информации Сил обороны юга, по ним уже работает противовоздушная оборона.

Обновлено 20:35

По состоянию на сейчас "Шахеды" фиксируют в Николаевской, Одесской и Кировоградской областях. Они направляются в сторону Винницкой и Черкасской областей.

Обновлено 21:12

Российские дроны летают в Винницкой и Черкасской областях. Они перемещаються на запад.

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские оккупанты регулярно используют дроны-камикадзе "Шахед" в попытках наносить удары по Украине. Их целью зачастую становится гражданская инфраструктура.

К примеру, в ночь на сегодня один из беспилотников оккупантов упал в центре Харькова.

Всего этой ночью российские захватчики применили для ударов 36 дронов.

Силами и средствами противовоздушной обороны были сбиты 22 вражеских цели.

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