Окупанти атакували Запоріжжя, у багатоповерхівці спалахнула пожежа

Окупанти атакували Запоріжжя, унаслідок чого в одній з багатоповерхівок спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.
За словами Федорова, унаслідок атаки на місті зафіксували пожежу в багатоповерховому житловому будинку.
Деталі про можливих постраждалих і масштаб пошкоджень наразі уточнюються.
Згодом Федоров повідомив про оголошення повітряної тривоги в громадах Запорізької області, за винятком самого міста Запоріжжя, - через загрозу ударних безпілотників.
1 вересня Росія вдарила по рятувальниках у Запорізькому районі - безпілотник атакував автомобіль ДСНС, який прямував на виклик, унаслідок чого постраждали четверо рятувальників.
Раніше, 26 серпня, Росія вдарила дроном по місту - тоді поранення отримали троє людей, серед них дві 17-річні дівчини.
А ще 19 серпня в Запоріжжі почалися перебої з електропостачанням після серії ударів, унаслідок яких пошкодили житлові будинки, є загиблі та поранені.