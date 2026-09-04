Окупанти атакували Запоріжжя, у багатоповерхівці спалахнула пожежа

За словами Федорова, унаслідок атаки на місті зафіксували пожежу в багатоповерховому житловому будинку.

Деталі про можливих постраждалих і масштаб пошкоджень наразі уточнюються.

Згодом Федоров повідомив про оголошення повітряної тривоги в громадах Запорізької області, за винятком самого міста Запоріжжя, - через загрозу ударних безпілотників.

Фото: наслідки російської атаки на Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp)

1 вересня Росія вдарила по рятувальниках у Запорізькому районі - безпілотник атакував автомобіль ДСНС, який прямував на виклик, унаслідок чого постраждали четверо рятувальників.