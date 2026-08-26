ua en ru
Ср, 26 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія вдарила дроном по Запоріжжю: серед поранених дві 17-річні дівчини

14:13 26.08.2026 Ср
1 хв
Відомі перші подробиці ворожої атаки
aimg Анастасія Никончук
Росія вдарила дроном по Запоріжжю: серед поранених дві 17-річні дівчини Фото: обстріл Запоріжжя (ДСНС)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Російські війська атакували Запоріжжя безпілотником. Внаслідок удару отримали поранення троє людей, серед них дві 17-річні дівчини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію начальника Запорізької ОВ Івана Федорова в мережі Telegram.

Російський безпілотник ударив по нежитловій будівлі у Запоріжжі. Внаслідок атаки також були пошкоджені автомобілі, що знаходилися поряд. За попередньою інформацією, постраждали троє людей.

Серед поранених дві дівчини

Поранення отримали дві 17-річні дівчини та 41-річний чоловік. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Зазначимо, що вранці 26 серпня російські війська атакували Чернігів, внаслідок чого спалахнув приватний житловий будинок. Вогонь практично повністю знищив будинок, також було пошкоджено господарські будівлі та розташований поблизу магазин.

За попередніми даними, в момент удару в будинку перебували троє людей. 14-річну дівчинку госпіталізували. Під час пошукових робіт рятувальники виявили тіла 49-річної жінки та 4-річної дівчинки.

Нагадуємо, що в результаті удару російської авіабомби Херсонська ТЕЦ отримала серйозні руйнування. Підприємство є основним джерелом тепла міста.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Запоріжжя Війна в Україні
Новини
Ілон Маск отримав орден Свободи від Зеленського
Ілон Маск отримав орден Свободи від Зеленського
Аналітика
Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають
Роман Кот, Мілан Лєліч Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають