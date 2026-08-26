Росія вдарила дроном по Запоріжжю: серед поранених дві 17-річні дівчини

Російські війська атакували Запоріжжя безпілотником. Внаслідок удару отримали поранення троє людей, серед них дві 17-річні дівчини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію начальника Запорізької ОВ Івана Федорова в мережі Telegram.

Російський безпілотник ударив по нежитловій будівлі у Запоріжжі. Внаслідок атаки також були пошкоджені автомобілі, що знаходилися поряд. За попередньою інформацією, постраждали троє людей.

Серед поранених дві дівчини

Поранення отримали дві 17-річні дівчини та 41-річний чоловік. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Зазначимо, що вранці 26 серпня російські війська атакували Чернігів, внаслідок чого спалахнув приватний житловий будинок. Вогонь практично повністю знищив будинок, також було пошкоджено господарські будівлі та розташований поблизу магазин.

За попередніми даними, в момент удару в будинку перебували троє людей. 14-річну дівчинку госпіталізували. Під час пошукових робіт рятувальники виявили тіла 49-річної жінки та 4-річної дівчинки.