У Запоріжжі після атаки РФ почалися перебої з електрикою

Після російських ударів по Запоріжжю у місті виникли перебої з електропостачанням. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, є загиблі та поранені, десятки постраждалих залишаються в лікарнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Запорізької ОДА Івана Федорова у Telegram.

Запоріжжя продовжує відновлюватися після серії російських атак, внаслідок яких було пошкоджено житлові будинки та об'єкти електропостачання. В окремих районах міста можливі перебої зі світлом.

"Через ворожий удар у деяких районах Запоріжжя можуть виникнути перебої з електроенергією", - написав Федоров.

За даними "Запоріжжяобленерго", російські обстріли пошкодили електрообладнання, через що значна кількість споживачів залишилася без електропостачання.

Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи, а об'єкти інфраструктури перевели на альтернативні джерела харчування.

Наслідки ударів

Вночі 19 серпня російський безпілотник пошкодив багатоповерхові будинки, а вранці окупанти завдали ударів КАБ по приватному сектору. Загалом пошкоджено вісім багатоквартирних та вісім приватних будинків.

Внаслідок атак є загиблі та поранені. У лікарнях області залишаються 56 постраждалих віком від 5 до 87 років, серед них п'ятеро дітей. 13 людей перебувають у тяжкому стані.

Комунальні служби працюють на місцях: закривають вибиті вікна та допомагають мешканцям відновлювати пошкоджені будинки.