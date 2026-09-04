Оккупанты атаковали Запорожье, в многоэтажке вспыхнул пожар

Ранее, 26 августа, Россия ударила дроном по городу - тогда ранения получили три человека, в том числе две 17-летние девушки.

А еще 19 августа в Запорожье начались перебои с электроснабжением после серии ударов, в результате которых повредили жилые дома, погибли и ранены.