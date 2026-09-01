Росія вдарила по рятувальникам у Запорізькій області, є постраждалі

У Запорізькому районі російський безпілотник атакував автомобіль ДСНС, який прямував на виклик. Внаслідок удару постраждали четверо рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію начальника Запорізької ОВ Івана Федорова в Telegram.

Російський дрон атакував рятувальників

У вівторок, 1 вересня, у Кушугумі Запорізького району російський безпілотник завдав удару по автомобілі Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Машина в цей момент прямувала до місця пожежі, яку потрібно було загасити.

Внаслідок атаки транспортний засіб отримав пошкодження. Четверо рятувальників, які перебували в автомобілі, зазнали поранень.

Постраждалі перебувають під наглядом медиків

Після атаки постраждалим рятувальникам надали необхідну медичну допомогу. Нині вони перебувають під наглядом лікарів.

Інших подробиць про їхній стан, а також характер пошкоджень автомобіля у наданій інформації не повідомляється.