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Росія вдарила по рятувальникам у Запорізькій області, є постраждалі

08:35 01.09.2026 Вт
1 хв
Відомі перші подробиці події
aimg Анастасія Никончук
Росія вдарила по рятувальникам у Запорізькій області, є постраждалі Ілюстративне фото: обстріл Запорізької області (ДСНС)
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У Запорізькому районі російський безпілотник атакував автомобіль ДСНС, який прямував на виклик. Внаслідок удару постраждали четверо рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію начальника Запорізької ОВ Івана Федорова в Telegram.

Російський дрон атакував рятувальників

У вівторок, 1 вересня, у Кушугумі Запорізького району російський безпілотник завдав удару по автомобілі Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Машина в цей момент прямувала до місця пожежі, яку потрібно було загасити.

Внаслідок атаки транспортний засіб отримав пошкодження. Четверо рятувальників, які перебували в автомобілі, зазнали поранень.

Постраждалі перебувають під наглядом медиків

Після атаки постраждалим рятувальникам надали необхідну медичну допомогу. Нині вони перебувають під наглядом лікарів.

Інших подробиць про їхній стан, а також характер пошкоджень автомобіля у наданій інформації не повідомляється.

Нагадуємо, що в ніч на 1 вересня Росія завдала по Києву масованого удару, внаслідок якого було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. Загинули вісім людей, ще семеро зазнали поранень, серед постраждалих - троє дітей.

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