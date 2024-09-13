Окупанти атакували Україну 26 "Шахедами": скільки збила ППО

Атака РФ по Україні

Російські війська знову атакували Україну в ніч проти 13 вересня. Особливістю цієї атаки можна назвати те, що окупанти використовували лише безпілотники під час обстрілу.

Зокрема, дрони РФ атакували Одесу та район. Одна людина постраждала. Крім того, через падіння уламків БПЛА є пошкодження.

Крім того, у Миколаєві через падіння уламком дронів РФ почалася пожежа на підприємстві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.