Оккупанты атаковали Украину 26 "Шахедами": сколько сбила ПВО

"В ночь на 13 сентября 2024 года противник атаковал 26 ударными БПЛА типа "Shahed" из районов пусков - Приморско-Ахтарск и Чауда", - говорится в сообщении.

Как добавляют военные, по состоянию на 9:00 один вражеский БПЛА еще остается в воздушном пространстве, боевая работа продолжается.

Как отработала ПВО

В результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными войсками, подразделениями мобильных огневых групп и РЭБ Сил обороны Украины сбиты 24 вражеских ударных БПЛА.

ПВО работала в пределах Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей.