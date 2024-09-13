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Оккупанты атаковали Украину 26 "Шахедами": сколько сбила ПВО

Фото: ПВО сбила 24 из 26 "Шахедов" во время атаки РФ по Украине 13 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Россия запустила по Украине 26 дронов-камикадзе в ночь на 13 сентября. ПВО не сбила только два "Шахеда".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 13 сентября 2024 года противник атаковал 26 ударными БПЛА типа "Shahed" из районов пусков - Приморско-Ахтарск и Чауда", - говорится в сообщении.

Как добавляют военные, по состоянию на 9:00 один вражеский БПЛА еще остается в воздушном пространстве, боевая работа продолжается.

Как отработала ПВО

В результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными войсками, подразделениями мобильных огневых групп и РЭБ Сил обороны Украины сбиты 24 вражеских ударных БПЛА.

ПВО работала в пределах Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей.

Атака РФ по Украине

Российские войска вновь атаковали Украину в ночь на 13 сентября. Особенностью этой атаки можно назвать то, что оккупанты использовали тоько беспилотники во время обстрела.

В частности, дроны РФ атаковали Одессу и район. Один человек пострадал. Кроме того, из-за падения обломков БПЛА, есть повреждения.

Кроме того, в Николаеве из-за падения обломком дронов РФ начался пожар на предприятии.

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