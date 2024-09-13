Оккупанты атаковали Украину 26 "Шахедами": сколько сбила ПВО

Фото: ПВО сбила 24 из 26 "Шахедов" во время атаки РФ по Украине 13 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)

Россия запустила по Украине 26 дронов-камикадзе в ночь на 13 сентября. ПВО не сбила только два "Шахеда".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 13 сентября 2024 года противник атаковал 26 ударными БПЛА типа "Shahed" из районов пусков - Приморско-Ахтарск и Чауда", - говорится в сообщении. Как добавляют военные, по состоянию на 9:00 один вражеский БПЛА еще остается в воздушном пространстве, боевая работа продолжается. Как отработала ПВО В результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными войсками, подразделениями мобильных огневых групп и РЭБ Сил обороны Украины сбиты 24 вражеских ударных БПЛА. ПВО работала в пределах Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областей.