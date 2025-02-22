Окупанти атакували Україну 162 дронами з п'яти напрямків: скільки збила ППО

Наслідки атаки РФ по Україні

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Дніпропетровщина.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого, Росія знову запустила в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". У Києві та низці регіонів було оголошено тривогу, працювали сили ППО.

Зокрема, у Києві впали уламки російського ударного дрону. На місці прильоту спалахнула пожежа і зафіксовані руйнування. А у Київській області через атаку БПЛА загинула людина і сталася пожежа.

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