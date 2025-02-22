Оккупанты атаковали Украину 162 дронами с пяти направлений: сколько сбила ПВО

Последствия атаки РФ по Украине

В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Кировоградщина и Днепропетровщина.

Напомним, вечером 21 февраля, Россия снова запустила в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". В Киеве и ряде регионов была объявлена тревога, работали силы ПВО.

В частности, в Киеве упали обломки российского ударного дрона. На месте прилета вспыхнул пожар и зафиксированы разрушения. А в Киевской области из-за атаки БПЛА погиб человек и произошел пожар.

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